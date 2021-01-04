Малышева рассказала, можно ли худеть во время пандемии

«Можно ли худеть во время пандемии? Не можно, а нужно», — подчеркнула врач. Во время пандемии ожирение еще опаснее. «Если вы не будете снижать вес, вы неизбежно, заразившись COVID-19, будете болеть тяжело, а также будете иметь высочайший риск умереть», — отметила она.

При этом телеведущая обратила внимание: худеть на голодании нельзя, сбрасывать лишний вес можно только на правильном питании. Нужно есть 3-6 раз в день при средней калорийности дня 1200 калорий.

Ранее Малышева и врач-кардиолог Дмитрий Дупляков рассказали, почему на телах людей, лечившихся от коронавируса в больнице, могут появляться синяки. Как уточнила Малышева, людям, поступившим на лечение с диагнозом COVID-19, нередко назначают антикоагулянты. Это препараты, разжижающие кровь, предотвращающие образование микротромбов. Из-за этих лекарств у пожилых людей могут образовываться синяки.