Малышева назвала причину появления синяков на телах больных COVID-19
Как уточнила Малышева, людям, поступившим на лечение с диагнозом COVID-19, нередко назначают антикоагулянты. Это препараты, разжижающие кровь, предотвращающие образование микротромбов.
«Из-за этих лекарств, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки», — подчеркнула теледоктор. Дупляков добавил, что пациенты, принимающие антикоагулянты, имеют «досаждающие кровотечения».
Кроме синяков, в моче или мокроте больных может появиться кровь. Это не влияет на прогноз лечения. «Пройдет некоторое время, эти синяки исчезнут, а вы останетесь жить», — сказал он.
При этом серьезные кровотечения, которые требуют отмены препарата, бывают менее чем у 1% пациентов. Малышева добавила, что у лечащихся антикоагулянтами пенсионеров синяки могут появляться даже от того, что медик взял их за руку. «А уж если они на антикоагулянтах упали, то это синяк бывает. Я помню, упала моя мама, у нее был синяк просто в полтела», — подчеркнула доктор.
Ранее Елена Малышева перечислила симптомы COVID-19, при которых надо лечиться в больнице, а не дома. Первое, на что нужно обращать внимание, — это одышка, если она появляется даже при минимальной физической нагрузке.
Фото: Instagram/malysheva.live
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!