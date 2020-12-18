Малышева назвала причину появления синяков на телах больных COVID-19

Кроме синяков, в моче или мокроте больных может появиться кровь. Это не влияет на прогноз лечения. «Пройдет некоторое время, эти синяки исчезнут, а вы останетесь жить», — сказал он.

При этом серьезные кровотечения, которые требуют отмены препарата, бывают менее чем у 1% пациентов. Малышева добавила, что у лечащихся антикоагулянтами пенсионеров синяки могут появляться даже от того, что медик взял их за руку. «А уж если они на антикоагулянтах упали, то это синяк бывает. Я помню, упала моя мама, у нее был синяк просто в полтела», — подчеркнула доктор.

Ранее Елена Малышева перечислила симптомы COVID-19, при которых надо лечиться в больнице, а не дома. Первое, на что нужно обращать внимание, — это одышка, если она появляется даже при минимальной физической нагрузке.