Названо лекарство, которое ни в коем случае нельзя применять при коронавирусе

Препарат хлорохин назван опасным для лечения коронавируса. Отдельной статьей на этот счет поделилась на своем сайте некоммерческая организация здравоохранения Banner Health.

Поводом послужил трагический случай применения лекарства. Не секрет, что люди, поддавшиеся панике, пытаются самостоятельно покупать средства в борьбе с опасным вирусом. Не будучи врачами, они готовы верить рекламе и заявлениям диванных знатоков. Представители организации выступили с заявлением о недопустимости принимать хлорохин — это лекарство для лечения и профилактики малярии. В вирусу COVID-19 никакого отношения не имеет.

Пожилые американские супруги стали жертвами употребления этого препарата не по назначению. Услышав о его пользе по телевизору. Уже через двадцать минут обоим стало плохо: у женщина открылась рвота, а ее муж начал задыхаться. Супругов оперативно доставили в больницу, но мужчину спасти не удалось. Его жена находится под наблюдением медиков. Женщина рассказала, что лекарство от малярии они приняли в качестве профилактики от коронавируса... Доктора настоятельно советуют не заниматься самолечением, тем более когда речь идет о вирусе COVID-19.

По данным на 25 марта, в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом. 22 человека выздоровели. В мире число заразившихся превышает 424 000 человек, более 18 947 стали жертвами. Такие данные приводит Роспотребнадзор.