passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Названо лекарство, которое ни в коем случае нельзя применять при коронавирусе

Речь о препарате для лечения и профилактики малярии.

Препарат хлорохин назван опасным для лечения коронавируса. Отдельной статьей на этот счет поделилась на своем сайте некоммерческая организация здравоохранения Banner Health.

Поводом послужил трагический случай применения лекарства. Не секрет, что люди, поддавшиеся панике, пытаются самостоятельно покупать средства в борьбе с опасным вирусом. Не будучи врачами, они готовы верить рекламе и заявлениям диванных знатоков. Представители организации выступили с заявлением о недопустимости принимать хлорохин — это лекарство для лечения и профилактики малярии. В вирусу COVID-19 никакого отношения не имеет.

Пожилые американские супруги стали жертвами употребления этого препарата не по назначению. Услышав о его пользе по телевизору. Уже через двадцать минут обоим стало плохо: у женщина открылась рвота, а ее муж начал задыхаться. Супругов оперативно доставили в больницу, но мужчину спасти не удалось. Его жена находится под наблюдением медиков. Женщина рассказала, что лекарство от малярии они приняли в качестве профилактики от коронавируса... Доктора настоятельно советуют не заниматься самолечением, тем более когда речь идет о вирусе COVID-19.

По данным на 25 марта, в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом. 22 человека выздоровели. В мире число заразившихся превышает 424 000 человек, более 18 947 стали жертвами. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!