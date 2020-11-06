Названы преимущества коронавируса

Эксперт уточнила, что на данный момент смертность от COVID-19 по сравнению с началом пандемии упала в четыре раза. Риск умереть от коронавируса в среднем у людей разного возраста составляет 0,4%. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа.

Врач подчеркнула, что коронавирус практически не приводит к летальному исходу в случае обнаружения у детей. При этом обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше несовершеннолетних. По мнению Малышевой, преимуществом является то, что «Дексамезатон» и антикоагулянты снижают смертность от коронавируса.