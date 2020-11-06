Названы преимущества коронавируса
Фото: instagram.com/malysheva.live
Эксперт уточнила, что на данный момент смертность от COVID-19 по сравнению с началом пандемии упала в четыре раза. Риск умереть от коронавируса в среднем у людей разного возраста составляет 0,4%. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа.
Врач подчеркнула, что коронавирус практически не приводит к летальному исходу в случае обнаружения у детей. При этом обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше несовершеннолетних. По мнению Малышевой, преимуществом является то, что «Дексамезатон» и антикоагулянты снижают смертность от коронавируса.
«Кроме того, существуют противовирусные — «Ремдезивир» и «Фавипиравир», — уточнила теледоктор. Малышева напомнила о наличии разрабатываемых вакцин. «Уже шесть вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе», — добавила она. Антитела к коронавирусу сохраняются в человеческом организме в течение как минимум четырех месяцев, поэтому риск заразиться повторно низкий.
Ранее доктор рассказала, как лечить коронавирус в домашних условиях, а заодно напомнила о тревожных звоночках, при наличии которых надо срочно вызывать врача. Первое, на что нужно обращать внимание — это одышка, если она появляется даже при минимальной физической нагрузке. Также Малышева напомнила, что ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики, так как непосредственно коронавирус они не лечат — врачи назначают их только для устранения бактериальных осложнений.
Фото и видео: Instagram/@malysheva.live, pixabay.com
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