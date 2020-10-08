Елена Малышева перечислила симптомы COVID-19, при которых надо лечиться в больнице, в не дома
Малышева в своем Instagram-аккаунте, где у нее больше 1,1 миллиона подписчиков, заявила, что первое, на что нужно обращать внимание – это одышка, если она появляется даже при минимальной физической нагрузке. «Если одышка мешает говорить, появляется в покое — это повод обратиться к врачу», — уточнила ведущая. Также надо тщательно контролировать температуру. Высокой считается 38,3 градуса и больше и не сбивается жаропонижающими. Кроме того, теледоктор порекомендовала купить себе аппарат для измерения насыщенности крови кислородом. Если этот показатель опустится ниже 94%, надо обращаться к врачу.
Также Малышева напомнила, что ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики, так как непосредственно коронавирус они не лечат – врачи назначают их только для устранения бактериальных осложнений. Подобрать противовирусный препарат может тоже только доктор в зависимости от вашего состояния. В домашних условиях можно принимать только жаропонижающее – в идеале парацетомол, витамин D в дозировке, которую можно употреблять без постоянного контроля специалиста – 1000 МЕ, пить много воды (не меньше 8 стаканов объемом 250 мл) и антикоагулянт при повышенном риске тромбообразования.
Фото: Instagram malysheva.live
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