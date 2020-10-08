Елена Малышева перечислила симптомы COVID-19, при которых надо лечиться в больнице, в не дома

Также Малышева напомнила, что ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики, так как непосредственно коронавирус они не лечат – врачи назначают их только для устранения бактериальных осложнений. Подобрать противовирусный препарат может тоже только доктор в зависимости от вашего состояния. В домашних условиях можно принимать только жаропонижающее – в идеале парацетомол, витамин D в дозировке, которую можно употреблять без постоянного контроля специалиста – 1000 МЕ, пить много воды (не меньше 8 стаканов объемом 250 мл) и антикоагулянт при повышенном риске тромбообразования.

Фото: Instagram malysheva.live

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