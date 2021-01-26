Малышева перечислила людей, имеющих «миллионный» риск смерти без вакцины
По ее словам, всем этим людям «надо сломя голову бежать на вакцинацию». «У этих групп шанс тяжело заболеть и умереть от коронавируса в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», - подчеркнула она.
Прививаться в первую очередь, по словам врача, должны люди старше 65 лет, страдающие ожирением, хронической болезнью почек, заболеванием легких, онкологическими заболеваниями (не в острой фазе), а также сердечно-сосудистыми отклонениями. Как добавил вирусолог Владимир Гущин, для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.
Малышева также напомнила, что никакая вакцина не дает 100% защиты от вируса. Прививка либо полностью защитит человека от болезни, либо убережет его от тяжелого течения.
Доктор напомнила, что тем, кто переболел коронавирусом, вакцину делать не надо. Согласно официальным рекомендациям, переболевшим COVID-19 вакцину не советуют делать раньше, чем через полгода после излечения.
Фото: Instagram/@malysheva.live
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