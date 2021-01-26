Малышева перечислила людей, имеющих «миллионный» риск смерти без вакцины

По ее словам, всем этим людям «надо сломя голову бежать на вакцинацию». «У этих групп шанс тяжело заболеть и умереть от коронавируса в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», - подчеркнула она.

Прививаться в первую очередь, по словам врача, должны люди старше 65 лет, страдающие ожирением, хронической болезнью почек, заболеванием легких, онкологическими заболеваниями (не в острой фазе), а также сердечно-сосудистыми отклонениями. Как добавил вирусолог Владимир Гущин, для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.