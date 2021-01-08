Малышева ответила на все вопросы о вакцинации от коронавируса

По словам теледоктора, людям старше 65 лет вакцинация нужна, так как риск болеть крайне тяжело и погибнуть от инфекции у них самый высокий. При этом нужнее всего вакцинация пациентам с ожирением и диабетом.

«Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50%», — подчеркнула она. При этом не надо делать вакцину детям. Они практически не болеют COVID-19, малыши не передают инфекцию взрослым, а все вакцины от коронавируса показаны лицам старше 18 лет.