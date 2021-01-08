Малышева ответила на все вопросы о вакцинации от коронавируса
По словам теледоктора, людям старше 65 лет вакцинация нужна, так как риск болеть крайне тяжело и погибнуть от инфекции у них самый высокий. При этом нужнее всего вакцинация пациентам с ожирением и диабетом.
«Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50%», — подчеркнула она. При этом не надо делать вакцину детям. Они практически не болеют COVID-19, малыши не передают инфекцию взрослым, а все вакцины от коронавируса показаны лицам старше 18 лет.
Малышева напомнила, что серьезных побочных эффектов у «Спутник V» нет. «Медики не видят поводов для беспокойства. Кроме типичных для любой вакцины побочных эффектов (покраснение, уплотнение в месте укола и так далее), у некоторых людей появляется гипертермия в первые сутки после введения», — добавила она.
Доктор напомнила, что никакая вакцина не дает 100% защиты от вируса. Прививка либо полностью защитит человека от болезни, либо убережет его от тяжелого течения. Малышева напомнила, что тем, кто переболел коронавирусом, вакцину делать не надо. Согласно официальным рекомендациям, переболевшим COVID-19 вакцину не советуют делать раньше, чем через полгода после излечения.
Фото: Instagram/@malysheva.live
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