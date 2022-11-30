Врач назвала безопасную дозу сахара для человека в день

«В основном, свободу человек проявляет только в выборе зависимости», - сказал однажды Герман Гессе и загнал тем самым в тупик тех, кто не осмысляет себя без эпитета «вольнолюбивый».

По словам врача-эндокринолога и диетолога Арины Тертышной, говорить о пользе сахара необходимо, поскольку в нем нуждается наш мозг. Исследователи утверждают, что мозг использует в качестве топлива около 20 процентов потребляемой нами энергии. А энергию мы получаем из жиров и глюкозы. Поэтому полностью отказываться от сахара опасно – работоспособность тут же снизится, эмоциональный фон начнет скакать, появится слабость, сонливость и утомляемость.

В предыдущем материале мы рассказывали о том, к чему может привести потребление сахара в чистом виде и посоветовали фильм, раскрывающий всю суть так называемого «здорового питания», буквально отравляющего нам жизнь.

Сегодня – об аналогах «сладкого наркотика», не вызывающих зависимость.

«Если уж мы с вами говорим о пользе сахара, то давайте скажем не про рафинированный сахар, а, например, про виноградный сахар, кокосовый или топинамбура сироп. Они хотя бы какую-то пользу приносят нашему организму – витамины, минералы – и не являются «голыми» продуктами питания. Поскольку мозг глюкозозависимый товарищ, в нашем рационе должны быть продукты, богатые углеводами, особенно у тех, у кого большая умственная нагрузка. Это не означает, что нужно съедать тонну шоколада в течение дня, мороженое или рафинированный сахар. Это не так. Все должно быть в меру. Самые полезные углеводы – сложные, и они содержат в себе нужные нам сахара», - поясняет Арина Тертышная.

Вопреки ожиданиям, о пользе шоколадных батончиков врач говорить не стала, но назвала безопасную дозу сахара в день – одна чайная ложка после завтрака/обеда обычного рафинированного сахара не даст каких-то плохих последствий на организм при условии, что человек питается хорошо, то есть у него богатый, разнообразный и здоровый рацион, он находится в движении, не сидит на месте и не имеет проблем со сном.

«Но если человек питается плохо, у него скудный рацион, плохой образ жизни, гиподинамия, то, конечно, сахар нужно исключать, но постепенно, не надо себя насиловать. Например, вместо молочного шоколада можно включить в ежедневный рацион 15-20 граммов горького шоколада с хорошим составом. Кроме того, если мы говорим о сахаре, который мы получаем из фруктов, овощей, круп – это уже другой момент, потому что углеводы, содержащиеся в них, нужны для нашей ежедневной жизнедеятельности и обеспечения биохимических процессов. Та же щитовидная железа – углеводозависимая, но сахар не должен заменять и быть единственным источником углеводов в ежедневном рационе», - заключила врач-эндокринолог и диетолог Арина Тертышная.