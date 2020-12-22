Коронавирус впервые обнаружили в Антарктиде
Таким образом, на сегодня в мире не осталось континентов, не затронутых пандемией COVID-19. Как уточняет издание, заболевание обнаружили у 36 сотрудников чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс.
26 из них являются военными. Остальные десять человек — работники фирмы-подрядчика, обслуживающей станцию. Все пациенты эвакуированы и проходят лечение.
Кроме того, 17 декабря коронавирус нашли у трех членов экипажа судна Sargento Aldea. Оно посещало базу в Антарктиде в конце ноября — начале декабря 2020 года.
Накануне более 20 государств приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Авиасообщение с Лондоном прервали Австрия, Бельгия, Болгария, ФРГ, Дания, Нидерланды, Финляндия, а также Чехия, Италия, Ирландия, Франция. Португалия разрешила въезд из Англии только своим гражданам.
Ранее измененный вирус, кроме Великобритании, выявили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. О мутировавшем коронавирусе впервые стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что найден новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Вирус оказался более заразным.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!