Коронавирус впервые обнаружили в Антарктиде

26 из них являются военными. Остальные десять человек — работники фирмы-подрядчика, обслуживающей станцию. Все пациенты эвакуированы и проходят лечение.

Кроме того, 17 декабря коронавирус нашли у трех членов экипажа судна Sargento Aldea. Оно посещало базу в Антарктиде в конце ноября — начале декабря 2020 года.

Накануне более 20 государств приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Авиасообщение с Лондоном прервали Австрия, Бельгия, Болгария, ФРГ, Дания, Нидерланды, Финляндия, а также Чехия, Италия, Ирландия, Франция. Португалия разрешила въезд из Англии только своим гражданам.

Ранее измененный вирус, кроме Великобритании, выявили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. О мутировавшем коронавирусе впервые стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что найден новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Вирус оказался более заразным.