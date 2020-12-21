Более 20 стран ограничили авиасообщение из-за мутации коронавируса

Авиасообщение с Лондоном прервали Австрия, Бельгия, Болгария, ФРГ, Дания, Нидерланды, Финляндия, а также Чехия, Италия, Ирландия, Франция. Португалия разрешила въезд из Англии только своим гражданам. Швеция планирует официально прекратить полеты в Великобританию 21 декабря.

Если меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза, ограничения введет и Испания. В других частях света ограничения на полет самолетов в Великобританию ввели Канада (на 72 часа), Израиль (кроме собственных граждан), Турция. Кроме того, меры приняли власти Колумбии, Сальвадора, Чили, Аргентины, Саудовской Аравии и Марокко.