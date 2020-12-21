Более 20 стран ограничили авиасообщение из-за мутации коронавируса
Авиасообщение с Лондоном прервали Австрия, Бельгия, Болгария, ФРГ, Дания, Нидерланды, Финляндия, а также Чехия, Италия, Ирландия, Франция. Португалия разрешила въезд из Англии только своим гражданам. Швеция планирует официально прекратить полеты в Великобританию 21 декабря.
Если меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза, ограничения введет и Испания. В других частях света ограничения на полет самолетов в Великобританию ввели Канада (на 72 часа), Израиль (кроме собственных граждан), Турция. Кроме того, меры приняли власти Колумбии, Сальвадора, Чили, Аргентины, Саудовской Аравии и Марокко.
В понедельник Евросоюз должен провести экстренное заседание, на котором будет обсуждаться введение ограничений на транспортное сообщение с Великобританией на уровне всех 27 государств-членов.
Напомним, ранее измененный вирус, кроме Великобритании, выявили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. О мутировавшем коронавирусе впервые стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что найден новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Вирус оказался более заразным.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объяснила причину появления более опасной мутации коронавируса. Так как COVID-19 имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.
Фото: pixabay.com
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