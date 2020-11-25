Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе

«То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза», - уточнил теледоктор. По мнению Комаровского, большинство людей начинают верить в народные методы лечения после того, как сами излечиваются от болезни.

Он привел в пример закапывание морковного сока в ноздри: в этом случае организм сам излечивается, но пациент верит, что в этом ему помогли овощи. Человек начинает советовать «метод излечения» всем.

Эксперт считает, что государство должно вести информационную политику. «Надо людям терпеливо каждый день на всех каналах рассказывать и повторять элементарные вещи: чего бояться, чего не бояться, куда идти», - подчеркнул он.

Ранее врач и известный телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему некоторые люди более стойкие к вирусу и не заражаются даже при контакте с заболевшими. У многих, зараженных коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, и они, не зная об этом, могут контактировать со множеством людей. Однако если у человека крепкая местная иммунная система, у него есть шанс не заболеть.