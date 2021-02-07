Когда россияне смогут отказаться от масок — мнение вирусологов

Количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться, поэтому при такой динамике масочный режим могут отменить в России уже в конце весны предполагают вирусологи. Как рассказала РБК Зоя Скорпилева, для отмены масочного режима необходимо соблюдение целого ряда факторов, в том числе наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

«Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться», — объяснила эксперт.

В свою очередь врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что россияне смогут отказаться от средств индивидуальной защиты еще раньше. Он считает, что в апреле-мае масочно-перчаточный режим отменят «за отсутствием необходимости».

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский полагает, что антиковидные меры ограничат или вообще снимут летом, так как практически все носят маски, люди стали осторожными, соблюдают социальную дистанцию, а некоторые «заперлись в четырех стенах».

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