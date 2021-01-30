Что категорически нельзя есть на завтрак — мнение диетолога

Эксперт рассказала, что организму после сна необходимо восстановить ресурсы, которые были потрачены в предыдущий день, поэтому завтрак обязательно должен содержать витамины и микроэлементы. Бутерброды — это тяжелая пища, которая переваривается очень долго, именно от них диетолог советует отказаться незамедлительно. Анжелика Дюваль добавила, что с утра не рекомендуется и пить кофе — возможно повышение давления. «В течение дня они нередко чувствуют усталость, апатию, потому что кофе дает бодрость только на очень короткий промежуток времени», — добавила специалист.

Кроме того, у кофе есть своя специфика — он подавляет чувство голода, что приводит к тому, что к вечеру человек хочет есть еще сильнее, и это может стать причиной появления лишнего веса.

Эксперт совет по утрам есть каши. Крупы надо варить на воде, потом добавлять молоко и ягоды. Можно 2-3 раза в неделю устраивать белковые завтраки — отварные яйца, омлеты, салаты с курицей или кальмарами. Один раз в неделю можно отказываться от завтрака, потому что организму необходима разгрузка.

К слову, недавно мы писали, как почистить печень после праздников и нужно ли это делать. Работа из дома тоже проверка на прочность: двигаешься меньше, а холодильник совсем рядом. Так как же помочь печени, принимающей удар все это время на себя? Спойлер: печень прекрасно очищает себя сама! Но помочь мы ей, безусловно, можем.