Как почистить печень после праздников и нужно ли это делать

Печень — сама себе фильтр

Печень, по единогласному мнению врачей, является уникальным органом, который прекрасно регулирует свою работу сам. Эта железа не болит и не сигнализирует о собственных неполадках. Зачастую люди пытаются помочь органу, устраивая детоксы и разгрузочные дни. Пребывая в полной уверенности, что делают лучше. На самом деле эффекта либо не будет никакого, либо можно навредить. Конечно, алкогольные возлияния представляют собой нагрузку на печень. Важно знать свою меру, не смешивать алкогольные напитки и не пить на голодный желудок. Тогда вероятность похмелья снизится в разы.

По сути похмелье представляет собой накопление недоокисленных продуктов переработки этилового спирта. Тяжесть похмельного синдрома зависит от объема выпитого и индивидуальных особенностей метаболизма этанола. То есть истории про людей, которые пьют и не пьянеют, в определенном смысле не миф. Но это не означает, что печень таких людей не испытывает дополнительную нагрузку. Любопытная деталь: часто выпивающие люди могут меньше страдать от похмелья, так как «натренировали» ферменты печени, расщепляющие этанол (от алкоголизма и цирроза печени это не спасет).

Переходим к главному: как чистить печень и нужно ли это делать. Ответ: не нужно. Лучшее, что мы можем сделать, — это минимизировать количество алкоголя и жирной пищи. Этого будет вполне достаточно.