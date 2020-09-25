Какие полезные привычки помогут жить дольше даже при наличии хронических заболеваний

Второй шаг на пути к длинной жизни – контролировать холестерин. Высокий уровень «плохого» холестерина ведет к образованию бляшек, оседающих на артериях и забивающих их. Чтобы избежать этого, надо просто контролировать то, что вы едите, и в частности, заменить насыщенные жиры ненасыщенными. Третье правило – держать под контролем сахар в крови. Для этого достаточно правильно питаться и вести более активный образ жизни. Умеренная аэробная активность должна длиться не менее 150 минут в неделю, и дважды рекомендуется уделять время силовым тренировкам. Пятый, но не менее важный шаг – это здоровое питание. Не стоит выбирать жесткие диеты, гораздо важнее контролировать размер порций, количество потребляемой соли и сахара, основу рациона должна составлять домашняя еда. Еще два важных правила – это держать вес под контролем и избавиться от лишних килограммов, если они у вас есть, чтобы снизить нагрузку на суставы, спину и сердце, а также бросить курить, если вы еще этого не сделали.

Фото: depositphotos

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