Какие патологии и болезни грозят внезапной смертью в молодом возрасте
В беседе с онлайн-изданием «АиФ» эксперт заявила, что ряд патологий может привести к летальному исходу не только в зрелом возрасте, но и до достижения 30 лет. Среди подобных в первую очередь выделяется центральное апноэ, которое более известно как остановка дыхания во сне. Как правило, люди с подобной проблемой часто жалуются на постоянную усталость из-за отсутствия качественного ночного отдыха, прерывистый сон и проблемы с засыпанием. Также частыми симптомами болезни называют ощущение нехватки воздуха и одышка.
Еще одна патология, которая может привести к смерти в молодости – разрыв аневризмы. «Это заболевание, связанное с расслоением стенки аорты. У нее аорты есть несколько отделов, и от того, на каком уровне произошло поражение, зависит итог — лечится или не лечится», — отмечает врач. Летальным исходом в большинстве случаев заканчивается отрыв тромба – осложнение, которое возникает после хирургического вмешательства и множества заболеваний, в том числе и коронавируса в тяжелой форме. Не стоит списывать со счетов и синдром внезапной смерти, от которого не застрахован никто: «Причин для внезапной смерти людей огромное множество. И бывает так, что точно установить причину довольно сложно», — говорит Татьяна Шалыгина.
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Фото: pixabay
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