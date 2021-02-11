Какие патологии и болезни грозят внезапной смертью в молодом возрасте

Еще одна патология, которая может привести к смерти в молодости – разрыв аневризмы. «Это заболевание, связанное с расслоением стенки аорты. У нее аорты есть несколько отделов, и от того, на каком уровне произошло поражение, зависит итог — лечится или не лечится», — отмечает врач. Летальным исходом в большинстве случаев заканчивается отрыв тромба – осложнение, которое возникает после хирургического вмешательства и множества заболеваний, в том числе и коронавируса в тяжелой форме. Не стоит списывать со счетов и синдром внезапной смерти, от которого не застрахован никто: «Причин для внезапной смерти людей огромное множество. И бывает так, что точно установить причину довольно сложно», — говорит Татьяна Шалыгина.

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