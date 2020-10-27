Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

Кроме того, регионы обязали принять меры, защищающие людей, входящие в группы риска по коронавирусу: тех, кто старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В России запретили устраивать зрелищно-развлекательные мероприятия с 23.00 до 06.00. По ночам не будут работать рестораны и кафе. Роспотребнадзор рекомендовал усилить дезинфекцию в общественном транспорте, магазинах. кафе, в зданиях, где может быть скопление людей. Попова потребовала увеличить количество тестирования населения. Специалисты должны проводить не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь дней).