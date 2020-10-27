Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим
Во вторник вышло постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Согласно документу, россияне должны носить маски в общественных местах. Без индивидуальных средств защиты нельзя находиться в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Также в ведомстве напомнили, что местом массового пребывания людей считается территория, на которой одновременно могут находиться более 50 человек.
Кроме того, регионы обязали принять меры, защищающие людей, входящие в группы риска по коронавирусу: тех, кто старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
В России запретили устраивать зрелищно-развлекательные мероприятия с 23.00 до 06.00. По ночам не будут работать рестораны и кафе. Роспотребнадзор рекомендовал усилить дезинфекцию в общественном транспорте, магазинах. кафе, в зданиях, где может быть скопление людей. Попова потребовала увеличить количество тестирования населения. Специалисты должны проводить не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь дней).
Фото: pixabay.com
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