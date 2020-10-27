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Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое вводит масочный режим на всей территории России, документ появился на сайте ведомства.

Во вторник вышло постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Согласно документу, россияне должны носить маски в общественных местах. Без индивидуальных средств защиты нельзя находиться в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Также в ведомстве напомнили, что местом массового пребывания людей считается территория, на которой одновременно могут находиться более 50 человек.

Кроме того, регионы обязали принять меры, защищающие людей, входящие в группы риска по коронавирусу: тех, кто старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В России запретили устраивать зрелищно-развлекательные мероприятия с 23.00 до 06.00. По ночам не будут работать рестораны и кафе. Роспотребнадзор рекомендовал усилить дезинфекцию в общественном транспорте, магазинах. кафе, в зданиях, где может быть скопление людей. Попова потребовала увеличить количество тестирования населения. Специалисты должны проводить не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь дней).

Фото: pixabay.com

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