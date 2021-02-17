Какие 3 псевдо-здоровые привычки привычки могут сократить вашу жизнь

Вторая псевдо-здоровая привычка – сокращение до минимума или полное исключение жиров из своего рациона. Специалисты опровергают идею того, что подобные диеты способствуют улучшению здоровья и продолжительности жизни. Нутрицитологи неоднократно повторяли, что жир необходим человеку для сохранения гормонального баланса, правильной работы мозга и сердца. Кроме того, именно ценные жирные кислоты типа Омега-3 способствуют уменьшению воспалительных процессов в организме.

В качестве третьей привычки специалисты называют диету как средство сбросить вес. По словам врачей, подобный подход может быть крайне опасным, так как любые диеты часто несбалансированы и сопровождаются жесткими ограничениями, что способствует развитию не только расстройств пищевого поведения, но и обострению хронических заболеваний. Потому специалисты рекомендуют не тестировать на себе различные новомодные диеты, а придерживаться принципов правильного питания, например, средиземноморского, который считается одним из самых продуманных с точки зрения витаминов и микроэлементов.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям