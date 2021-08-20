Как избавиться от головной боли после работы за компьютером без таблеток

В некоторых случаях от боли поможет избавиться плавание, йога и кардиотренировки. Кроме того, в качестве лечения эффективно полное расслабление. Для этого специалисты рекомендуют принять ванну, однако важно, чтобы вода не была горячей. Затем следует поспать, для хорошего и качественного сна лучше подходит ортопедическая подушка, а если таковой нет, допустимо сделать валик из полотенца. «Также может помочь массаж триггерных точек. Между указательным и большим пальцами есть точка — если сдавить ее с двух сторон, промассировать, возникнет болезненное ощущение. Соответственно, массаж этой точки на какое-то время отвлечет от головной боли и как бы ослабит ее», — рассказала «РИА Новости» врач-терапевт Елена Черненко.

В целях профилактики важно соблюдать три рекомендации. В процессе работы необходимо периодически делать перерыв и держать голову прямо: давать глазам отдохнуть, а шее размяться. В идеале компьютер должен находиться на уровне глаз, чтобы не нужно было наклоняться. Также важно регулярно пить воду, это благоприятно скажется на здоровье в целом. А в жаркую погоду старайтесь избегать перегрева организма.