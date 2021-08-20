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Как избавиться от головной боли после работы за компьютером без таблеток

Головная боль появляется резко и неожиданно, потому не всегда под рукой есть «спасительная таблетка». Тогда человек вынужден терпеть неприятные ощущения, между тем существует ряд способов, при помощи которых возможно от них избавиться. При этом самой частой причиной возникновения головной боли считается неправильная поза при работе за компьютером, поскольку голова нередко уставлена вниз в монитор, что способствует развитию мышечного напряжения.
Как избавиться от головной боли после работы за компьютером без таблеток

В некоторых случаях от боли поможет избавиться плавание, йога и кардиотренировки. Кроме того, в качестве лечения эффективно полное расслабление. Для этого специалисты рекомендуют принять ванну, однако важно, чтобы вода не была горячей. Затем следует поспать, для хорошего и качественного сна лучше подходит ортопедическая подушка, а если таковой нет, допустимо сделать валик из полотенца. «Также может помочь массаж триггерных точек. Между указательным и большим пальцами есть точка — если сдавить ее с двух сторон, промассировать, возникнет болезненное ощущение. Соответственно, массаж этой точки на какое-то время отвлечет от головной боли и как бы ослабит ее», — рассказала «РИА Новости» врач-терапевт Елена Черненко.

В целях профилактики важно соблюдать три рекомендации. В процессе работы необходимо периодически делать перерыв и держать голову прямо: давать глазам отдохнуть, а шее размяться. В идеале компьютер должен находиться на уровне глаз, чтобы не нужно было наклоняться. Также важно регулярно пить воду, это благоприятно скажется на здоровье в целом. А в жаркую погоду старайтесь избегать перегрева организма.

Фото: freepik.com

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