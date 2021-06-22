Как защитить себя от перегрева в жару и первая помощь при тепловом ударе
Основная опасность для человека в жаркую погоду — перегрев организма. Можно получить тепловой и солнечный удар. Причинами их возникновения считается длительное пребывание под палящим солнцем. Поражение можно распознать по основным симптомам: головокружение, покраснение кожи, сильная головная боль, тошнота, рвота, слабость, потеря сознания. Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, важно придерживаться некоторых правил. В первую очередь стоит уберечь себя от опасного воздействия солнца, воздержитесь от выхода на улицу в дневное время, когда оно находится в зените, ведь тогда наиболее активно. Если вы все же вышли на улицу, лучше всего надеть легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки. При этом не забывайте про солнцезащитные кремы и головной убор.
При нахождении в помещении будьте осторожны с кондиционерами, так как от резкого перепада температур возможно заболеть простудой или ангиной. По возможности лучше проветривайте помещение и периодически охлаждайтесь с помощью прохладного душа.
Чтобы охладиться, во время жары организм человека активно теряет воду через кожу. В такие дни необходимо пить как можно больше воды в целях профилактики обезвоживания организма. Она должна быть теплой, так лучше усваивается. При этом выбирайте обычную воду, она лучше всего утоляет жажду. Кроме того, пища должна быть легкой с малой калорийностью, рекомендуется употребление фруктов и овощей.
Если же вы заметили признаки перегрева у себя или другого человека, первым делом пострадавшему необходимо оказаться в тени или в прохладном помещении. Расположить его нужно лежа на спине, приподняв ноги, чтобы обеспечить кровоток к мозгу, тогда расстегните сковывающую одежду. Для дополнительного охлаждения воспользуйтесь смоченной в прохладной воде тканью и накройте им пострадавшего. Когда человек в сознании, давайте ему больше воды для восполнения потерянной жидкости, в другом случае первым делом вызовите скорую помощь.
Фото: freepik.com
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