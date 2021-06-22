Как защитить себя от перегрева в жару и первая помощь при тепловом ударе

При нахождении в помещении будьте осторожны с кондиционерами, так как от резкого перепада температур возможно заболеть простудой или ангиной. По возможности лучше проветривайте помещение и периодически охлаждайтесь с помощью прохладного душа.

Чтобы охладиться, во время жары организм человека активно теряет воду через кожу. В такие дни необходимо пить как можно больше воды в целях профилактики обезвоживания организма. Она должна быть теплой, так лучше усваивается. При этом выбирайте обычную воду, она лучше всего утоляет жажду. Кроме того, пища должна быть легкой с малой калорийностью, рекомендуется употребление фруктов и овощей.

Если же вы заметили признаки перегрева у себя или другого человека, первым делом пострадавшему необходимо оказаться в тени или в прохладном помещении. Расположить его нужно лежа на спине, приподняв ноги, чтобы обеспечить кровоток к мозгу, тогда расстегните сковывающую одежду. Для дополнительного охлаждения воспользуйтесь смоченной в прохладной воде тканью и накройте им пострадавшего. Когда человек в сознании, давайте ему больше воды для восполнения потерянной жидкости, в другом случае первым делом вызовите скорую помощь.