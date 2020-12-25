Инфекционист предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом в январе

Если жители страны проигнорируют рекомендации врачей по предупреждению распространения инфекции, к концу новогодних выходных россиян ждет худший прогноз - число увеличится до 40 тысяч. «Это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», - подчеркнул эксперт. Как пишет РИА Новости, при соблюдении всех советов врачей и эпидемиологов показатели заболеваемости должны остаться на прежнем уровне.

Тимаков заявил, что коронавирус будет еще заразнее в будущем. По его словам, инфекция может стать более контагиозной через 5-7 лет. Все вирусы, включая COVID-19, постоянно мутируют, напомнил эксперт.

Ранее измененный вирус, кроме Великобритании, выявили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. О мутировавшем коронавирусе впервые стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что найден новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма.