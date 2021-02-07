Головная боль во время секса: чем страшна и как бороться
Действительную, реальную и порой довольно мучительную и долгую боль отмечает при опросе каждый сотый взрослый. Такая головная боль может быть доброкачественной, вызванной напряженной физической активностью, причем не только в постели. Бывает боль, связанная с сопутствующими заболеваниями. Выделяют также редкий тип первичной головной боли, которая возникает в области черепа и шеи исключительно во время половой активности, в том числе в процессе мастурбации. Врач-кардиолог Ирина Аршинова рассказала порталу MedAboutme о типах боли и методах борьбы с ней.
Существует три типа возникновения головной боли:
- Головная боль сильная, с ощущением пульсации, может нарастать в течение нескольких минут или сразу возникать «на пике» силы
- Подострая головная боль с усилением: такой тип отмечается примерно в 25% случаев. Начинается она незадолго до оргазма, и интенсивность нарастает к моменту финала. Часто боль тупая и ноющая, с локализацией в области затылка и шеи, похожа на боль напряжения. Может сопровождаться тошнотой и рвотой.
- Постуральная головная боль: это наименее распространенная из разновидностей, которая возникает после полового акта и может варьироваться от легкой до чрезвычайно болезненной.
Фото: Pixabay.com
У женщин провокатором подобной головной боли может стать прием гормональных контрацептивов. Есть и другие факторы: недостаточная физическая активность, при которой сосуды не получают регулярной тренировки, избыточное употребление алкоголя, избыточная масса тела.
Если возникает коитальная головная боль — это однозначный повод для обследования. Особенно, если это первый эпизод такого типа боли, или боль возникает внезапно, а не нарастает в процессе активности. Коитальная головная боль, сопровождающаяся потерей сознания, рвотой, ригидностью затылочных мышц, другими неврологическими симптомами и сильной болезненностью, продолжающейся более 24 часов, должна стать поводом для срочной госпитализации и обследования.
Одна из распространенных рекомендаций — прием индометацина за 30-60 минут до акта. Специалисты рекомендуют также более пассивные роли в постели и снижение активности незадолго перед оргазмом.
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Фото: Pixabay.com
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