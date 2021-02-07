Головная боль во время секса: чем страшна и как бороться

У женщин провокатором подобной головной боли может стать прием гормональных контрацептивов. Есть и другие факторы: недостаточная физическая активность, при которой сосуды не получают регулярной тренировки, избыточное употребление алкоголя, избыточная масса тела.

Если возникает коитальная головная боль — это однозначный повод для обследования. Особенно, если это первый эпизод такого типа боли, или боль возникает внезапно, а не нарастает в процессе активности. Коитальная головная боль, сопровождающаяся потерей сознания, рвотой, ригидностью затылочных мышц, другими неврологическими симптомами и сильной болезненностью, продолжающейся более 24 часов, должна стать поводом для срочной госпитализации и обследования.

Одна из распространенных рекомендаций — прием индометацина за 30-60 минут до акта. Специалисты рекомендуют также более пассивные роли в постели и снижение активности незадолго перед оргазмом.

К слову, недавно мы писали, как ученые назвали самую привлекательную для женщин часть мужского тела. Исследователи решили разобраться в идеалах мужской красоты.