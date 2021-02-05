Ученые назвали самую привлекательную для женщин часть мужского тела
Как передает онлайн-издание "Медик форум", американские ученые предприняли очередную попытку выяснить, какой идеал мужчины привлекает большинство женщин планеты. Для этого они измерили пропорции самых интересных солдат армии США. На основе анализа 9000 мужчин они затем составили усредненную модель идеального красавца. А далее стали модернизировать полученный фоторобот, то уменьшая, то удлиняя ему различные части тела.
После чего разные образцы попросили оценить представительниц прекрасной половины человечества. И несколько сотен женщин активно голосовали за те варианты, которые кажутся им наиболее привлекательными. К удивлению ученых, женщинам в первую очередь пришлись по душе длинные мужские ноги, которые по пропорциям составляли приблизительно половину тела.
Специалисты объяснили подобный выбор подсознательным желанием представительницы прекрасной половины человечества подсознательно руководствовались не только внешней привлекательностью, но и признаками здоровья, важными для продолжения рода. Так, длинноногие мужчины, согласно исследованиям, реже болеют диабетом II типа, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Фото: depositphotos
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