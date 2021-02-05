Ученые назвали самую привлекательную для женщин часть мужского тела

После чего разные образцы попросили оценить представительниц прекрасной половины человечества. И несколько сотен женщин активно голосовали за те варианты, которые кажутся им наиболее привлекательными. К удивлению ученых, женщинам в первую очередь пришлись по душе длинные мужские ноги, которые по пропорциям составляли приблизительно половину тела.

Специалисты объяснили подобный выбор подсознательным желанием представительницы прекрасной половины человечества подсознательно руководствовались не только внешней привлекательностью, но и признаками здоровья, важными для продолжения рода. Так, длинноногие мужчины, согласно исследованиям, реже болеют диабетом II типа, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: depositphotos

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