Финики и абрикосы: названы продукты, помогающие выздороветь при простуде

Сейчас в России наступило холодное время года, а вместе с этим пришёл и сезон простуд. Диетолог Эми Гудсон назвала список продуктов, которые влияют на повышение иммунитета.

Специалист посоветовала употреблять продукты, содержащие витамин С. Оказывается, он присутствует не только в апельсинах, но и в помидорах, красном болгарском перце, клубнике и шпинате.

Также следует добавить в рацион овощи и фрукты, богатые антиоксидантами и каротиноидами, которые в свою очередь борются с радикалами, подрывающими иммунную систему. Все эти питательные элементы содержатся в тыкве, манго, абрикосах, финиках и гранатах.

Гудсон отметила и пользу цинка для иммунитета. Вегетарианцы могут его получить из бобовых и молочных продуктов. А для тех, кто ест мясо, стоит обратить внимание на постную говядину.

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