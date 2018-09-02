Как не допустить переход невуса в меланому, или Все, что вам нужно знать о родинках

Как образуются родинки

Невусы, или «родинки», на самом деле являются доброкачественными локальными нарушениями развития различных элементов кожи, в основном пигментных.

Что это значит? Кожа – самый большой человеческий орган. Ее площадь у взрослого человека составляет в среднем 1,73 метра. Этот орган устроен чрезвычайно сложно: в него входят две части — эпидермис и дерма —, каждая из которых имеет свое собственное устройство и выполняет множество функций. Кожа имеет потовые и сальные железы, миллионы нервных окончаний, иммунные клетки, сосуды и много чего еще. И, конечно, все эти структуры состоят из самых разнообразных клеток. Как все знают, мы развиваемся внутриутробно из одной единственной клеточки – оплодотворённой яйцеклетки. И, в последующем, из этой единственной крошечной структуры развивается ребенок, а затем – взрослый человек. Из нее одной вырастают, например, все 1600 миллиардов клеток кожи, а именно столько их у взрослого человека.

Процесс этот сложнейший, поэтому в нем могут происходить небольшие сбои. Результатом такого программного сбоя в росте и развитие кожи и является невус – другими словами, родинка.

Невусы могут быть врожденными и приобретенными, хотя существует теория, что все невусы врожденные, просто проявляются они в разном возрасте. В основном, невусы происходят из пигментных клеток, хотя могут развиваться и из других структур, например, из сальных желез.

В чем опасность родинок

Основная проблема – возможность их озлокачествления! То есть превращение безопасного для здоровья образования в крайне опасное для жизни – злокачественную меланому.

Наиболее опасными являются врожденные – большие пятнистые или бородавчатые разрастания темного цвета с большим количеством волос. Также существуют, так называемые, диспластические невусы. Они изначально имеют неровную структуру, неравномерное окрашивание, нечеткие края. Особенно опасны такие образования, если в семье имеются случаи меланомы.

Но и обычные внутрикожные, «неопасные» невусы могут доставить очень большие проблемы, если они находятся в зонах частой травматизации. Например, в области воротника, пояса или лямок нижнего белья. Регулярное повреждение невусов может происходить при ношении специального снаряжения у военных, водолазов, пожарных и др.

Что же делать в этой ситуации? Оптимальным вариантом является удаление всех невусов, которые могут доставить неприятности. Для этого можно обратиться в специализированный медицинский центр. На сегодняшний день, одним из лучших способов удаления новообразований кожи является лазерное удаление. Этот способ позволяет удалять без боли, практически без рубцов и без осложнений.