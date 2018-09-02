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Как не допустить переход невуса в меланому, или Все, что вам нужно знать о родинках

После активного пляжного сезона не лишним будет провести ревизию родинок у себя на теле, чтобы удостовериться, что все они в порядке и вам ничего не угрожает. Как отличить опасную родинку от безобидной самостоятельно и когда пора бежать к врачу, читайте в материале врача дерматолога специально для Passion.ru.
Антон Авербух
Врач дерматолог, косметолог медицинского центра «АнИрМед»

Как образуются родинки

Невусы, или «родинки», на самом деле являются доброкачественными локальными нарушениями развития различных элементов кожи, в основном пигментных.

Что это значит? Кожа – самый большой человеческий орган. Ее площадь у взрослого человека составляет в среднем 1,73 метра. Этот орган устроен чрезвычайно сложно: в него входят две части — эпидермис и дерма —, каждая из которых имеет свое собственное устройство и выполняет множество функций. Кожа имеет потовые и сальные железы, миллионы нервных окончаний, иммунные клетки, сосуды и много чего еще. И, конечно, все эти структуры состоят из самых разнообразных клеток. Как все знают, мы развиваемся внутриутробно из одной единственной клеточки – оплодотворённой яйцеклетки. И, в последующем, из этой единственной крошечной структуры развивается ребенок, а затем – взрослый человек. Из нее одной вырастают, например, все 1600 миллиардов клеток кожи, а именно столько их у взрослого человека.

Процесс этот сложнейший, поэтому в нем могут происходить небольшие сбои. Результатом такого программного сбоя в росте и развитие кожи и является невус – другими словами, родинка.

Невусы могут быть врожденными и приобретенными, хотя существует теория, что все невусы врожденные, просто проявляются они в разном возрасте. В основном, невусы происходят из пигментных клеток, хотя могут развиваться и из других структур, например, из сальных желез.

В чем опасность родинок

Основная проблема – возможность их озлокачествления! То есть превращение безопасного для здоровья образования в крайне опасное для жизни – злокачественную меланому.

Наиболее опасными являются врожденные – большие пятнистые или бородавчатые разрастания темного цвета с большим количеством волос. Также существуют, так называемые, диспластические невусы. Они изначально имеют неровную структуру, неравномерное окрашивание, нечеткие края. Особенно опасны такие образования, если в семье имеются случаи меланомы.

Но и обычные внутрикожные, «неопасные» невусы могут доставить очень большие проблемы, если они находятся в зонах частой травматизации. Например, в области воротника, пояса или лямок нижнего белья. Регулярное повреждение невусов может происходить при ношении специального снаряжения у военных, водолазов, пожарных и др.

Что же делать в этой ситуации? Оптимальным вариантом является удаление всех невусов, которые могут доставить неприятности. Для этого можно обратиться в специализированный медицинский центр. На сегодняшний день, одним из лучших способов удаления новообразований кожи является лазерное удаление. Этот способ позволяет удалять без боли, практически без рубцов и без осложнений.

Как распознать, что родинка начала превращаться в меланому?

Во-первых – это изменение формы и структуры уже существующих невусов (родинок):

· изменение цвета родинки; · отсутствие кожного рисунка в области новообразования; · размывание контура родинки/пигментного пятна; · изменение размера родинки; · ощущение зуда и жжения в области родинки; · появление трещин и изъязвлений в области родинки; · кровоточивость

Все это является поводом для обращения к специалисту дерматологу для исключения злокачественного перерождения родинки.

Что же делать, если врач подтвердит, что перерождение уже состоялось? А вот здесь крайне важным являются сроки обращения. На начальном этапе развития меланомы вероятность выздоровления составляет до 100%. Но если «протянуть» с обращением к врачу в надежде, что «само пройдет», процент выздоровления начнет, к сожалению, быстро снижаться. Основная опасность меланомы – метастазы (отсевы) во внутренние органы и головной мозг. Бороться с ними обычно очень сложно.

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