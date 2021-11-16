Елена Малышева рассказала, какая поза во сне может причинить вред здоровью
Елена Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин раскрыли, какая поза для сна является наиболее вредной, несмотря на то, что многие люди предпочитают спать именно так. Об этом они рассуждают в новом выпуске программы «Жить здорово».
Специалисты отметили, что спать лучше всего на боку или на спине, при этом использовать стоит две подушки.
Так, если человек спит на боку, то одна подушка должна находиться под ухом, а вторая — зажата между коленями.
Во время сна на спине обязательно нужно следить за тем, чтобы на подушке находились голова и шея, но не плечи. Вторую подушку в этом случае стоит расположить под поясницей.
А вот сон на животе считается очень вредным.
«Поза, которую я не рекомендую — это поза лежа на животе, она скверная», — заявил Шубин. Малышева его поддержала, отметив, что такого мнения придерживаются все врачи.
Ранее Малышева высказалась относительно выздоровления певицы МакSим от коронавируса и выразила восхищение работой врачей:
«Это сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день, каждый день, каждый день. И то, что они вот так провели ее и спасли, это великая... великая вообще слава в веках профессору Царенко, который руководит реанимацией 52-ой, и всем ребятам, которые там работают», — говорила она.
Фото: Global Look press