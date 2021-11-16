Елена Малышева рассказала, какая поза во сне может причинить вред здоровью

Елена Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин раскрыли, какая поза для сна является наиболее вредной, несмотря на то, что многие люди предпочитают спать именно так. Об этом они рассуждают в новом выпуске программы «Жить здорово».

Специалисты отметили, что спать лучше всего на боку или на спине, при этом использовать стоит две подушки.

Так, если человек спит на боку, то одна подушка должна находиться под ухом, а вторая — зажата между коленями.