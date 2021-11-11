Малышева объяснила, что помогло певице МакSим выйти из комы и побороть тяжелую форму ковида

Ведущая телепередачи «Жить здорово!» является главным экранным специалистом по вопросам физического здоровья, и именно к ней зрители «Первого канала» в первую очередь обращаются в момент появления любого недуга, связанного с самочувствием.

Малышева часто дает свои комментарии по поводу такого заболевания, как коронавирусная инфекция, и на этот раз телеведущая поделилась особенностями болезни и последующего выздоровления, которые пережила исполнительница хита «Знаешь ли ты».

«Это выдающаяся история врачей-реаниматологов 52-ой больницы. Просто выдающаяся, потому что она единым моментом находилась и на искусственной вентиляции, и ей проводили ЭКМО, так как у нее было практически 100% поражение легких, то есть легкие не дышали. В этом случае искусственная вентиляция бесполезна, потому что воздух нагнетается, а он не проходит в сосуды, все сосуды в тромбах. И за нее дышала отдельная машина, которая называлась ЭКМО», — рассказала Елена во время интервью Надежде Стрелец.

Также телеведущая отметила превосходную работу врачей городской клинической больницы № 52, которым удалось спасти певицу МакSим от заболевания.

«Это сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день, каждый день, каждый день. И то, что они вот так провели ее и спасли, это великая... великая вообще слава в веках профессору Царенко, который руководит реанимацией 52-ой, и всем ребятам, которые там работают», — сказала она.

Также Елена рассказала о том, какие меры следует предпринимать при заболевании коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус, к счастью, у подавляющего большинства людей течет как ОРЗ — бессимптомно или легко. Лечится, как ОРЗ, и никак больше. Признаком дестабилизации является отдышка. Если человек начал задыхаться, это плохо и ему нужна помощь», — заверяет Малышева.