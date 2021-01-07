Елена Малышева призвала «наплевать на коронавирус»

Руководитель исследования доктор Буленда Ортака уточнил, что прибор получил название Diagnovir. Начало массового производства запланировано через два месяца.

Ранее Малышева рассказала, можно ли худеть во время пандемии. Как считает доктор, избавляться от лишнего веса во время пандемии не только можно, но и нужно. На видео она объяснила смертельную опасность ожирения. Теледоктор напомнила, что люди, страдающие от лишнего веса, не могут дышать нормально.

За последние сутки в РФ выявлено 24 217 случаев заболевания, всего за все время заболели 3 308 601 человек, погиб 59 951, выздоровело 2 685 723.