Елена Малышева призвала «наплевать на коронавирус»
Фото: instagram.com/malysheva.live
Доктор выложила «срочную новость» со словами «Наплюйте на коронавирус». По ее словам, теперь необходимости в проведении анализа ПЦР больше нет. Медик напомнила, что знаменитый анализ занимает у людей несколько часов, а иногда даже дней. «Больше эти мазки никому не нужны!» - подчеркнула она. Малышева прикрепила к stories ссылку на статью о новом открытии турецких ученых.
Исследователям с использованием нанотехнологий удалось придумать новую систему диагностики. Метод позволяет узнать, заражен ли человек коронавирусом, за десять секунд «на основе образца слюны из ротовой полости». Врач для проведения теста должен взять пробу пациента, смешать со специальным раствором и капнуть на чип.
Руководитель исследования доктор Буленда Ортака уточнил, что прибор получил название Diagnovir. Начало массового производства запланировано через два месяца.
Ранее Малышева рассказала, можно ли худеть во время пандемии. Как считает доктор, избавляться от лишнего веса во время пандемии не только можно, но и нужно. На видео она объяснила смертельную опасность ожирения. Теледоктор напомнила, что люди, страдающие от лишнего веса, не могут дышать нормально.
За последние сутки в РФ выявлено 24 217 случаев заболевания, всего за все время заболели 3 308 601 человек, погиб 59 951, выздоровело 2 685 723.
Фото: Instagram/@malysheva.live
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