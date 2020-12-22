Эксперты предупредили о вреде лыж после застолья

Эксперты также подчеркнули, что физические нагрузки сразу после застолья не принесут пользы. Нельзя с переполненным желудком идти кататься на горку. «Не вставайте немедленно на лыжи или на коньки», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Мы писали, что специалисты Немецкого фонда печени рассказали, как не ухудшить свое здоровье в традиционно сопровождающиеся обильным застольем праздники. Во-первых, эксперты в один голос твердят об умеренности при употреблении блюд с майонезом, в частности, салата оливье. Чтобы помочь себе, накладывайте блюдо в небольшие тарелки и наслаждайтесь им медленно. А лучше в качестве закусок ешьте свежие овощи или салаты с оливковым маслом, а также орехи и мандарины.

Кроме того, диетологи рекомендуют во время каникул не пренебрегать прогулками, это поможет держать вес под контролем и снизить уровень сахара в крови, а также очень полезно для психики и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.