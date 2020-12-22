Эксперты предупредили о вреде лыж после застолья
Эксперты советуют 31 декабря не пренебрегать завтраком, обедом и ужином. Как уточнили специалисты, в ходе праздничного застолья не надо есть вперемешку все блюда. В ведомстве напомнили, что чем разнообразнее рацион, тем больше нагрузка на организм. Россиян предупредили, что не надо засиживаться за столом с едой всю ночь.
Эксперты также подчеркнули, что физические нагрузки сразу после застолья не принесут пользы. Нельзя с переполненным желудком идти кататься на горку. «Не вставайте немедленно на лыжи или на коньки», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Мы писали, что специалисты Немецкого фонда печени рассказали, как не ухудшить свое здоровье в традиционно сопровождающиеся обильным застольем праздники. Во-первых, эксперты в один голос твердят об умеренности при употреблении блюд с майонезом, в частности, салата оливье. Чтобы помочь себе, накладывайте блюдо в небольшие тарелки и наслаждайтесь им медленно. А лучше в качестве закусок ешьте свежие овощи или салаты с оливковым маслом, а также орехи и мандарины.
Кроме того, диетологи рекомендуют во время каникул не пренебрегать прогулками, это поможет держать вес под контролем и снизить уровень сахара в крови, а также очень полезно для психики и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: pixabay.com
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