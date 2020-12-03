Двадцать детей покрылись «шерстью» по всему телу из-за ошибочного рецепта врачей
После того, как в больницу обратились сразу несколько семей, была назначена проверка. В июле 2019 года пострадавшие подали жалобу в Минздрав. Экспертиза показала, что причиной излишнего роста волос детей стали рецепты, выписанные медиками: им по ошибке дали миноксидил, лекарство от роста волос, вместо омепразола для лечения желудочного рефлюкса.
Kids sprout hair over their bodies after bungling docs gave them hair restorer— The Sun (@TheSun) December 2, 2020
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Спустя два года малыши все еще «покрываются шерстью». У пострадавших, которые принимали миноксидил, развился гипертрихоз, из-за которого на теле появились лишние волосы. В общей сложности от действий медиков пострадали 20 детей. Родители подали гражданские и уголовные иски против лабораторий и нескольких компаний за импорт и распространение препаратов. Семьи требуют компенсации.
Ранее медики извлекли комок волос в виде валенка из желудка школьницы из Бурятии. Размер «опухоли» достиг 15 сантиметров. Эксперты сделали 12-летней девочке рентген. Они увидели ужасающую картину. В желудке ребенка образовался огромный комок из волос со слизью и содержимым органа. По словам специалистов, они еще не встречали случаев трихобезоара, зашедших так далеко.
Фото: pixabay.com
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