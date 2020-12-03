Двадцать детей покрылись «шерстью» по всему телу из-за ошибочного рецепта врачей

Спустя два года малыши все еще «покрываются шерстью». У пострадавших, которые принимали миноксидил, развился гипертрихоз, из-за которого на теле появились лишние волосы. В общей сложности от действий медиков пострадали 20 детей. Родители подали гражданские и уголовные иски против лабораторий и нескольких компаний за импорт и распространение препаратов. Семьи требуют компенсации.

Ранее медики извлекли комок волос в виде валенка из желудка школьницы из Бурятии. Размер «опухоли» достиг 15 сантиметров. Эксперты сделали 12-летней девочке рентген. Они увидели ужасающую картину. В желудке ребенка образовался огромный комок из волос со слизью и содержимым органа. По словам специалистов, они еще не встречали случаев трихобезоара, зашедших так далеко.