Два парня впали в кому и один умер после отбеливания зубов

Больница, принявшая всех троих, считает, что отбеливание зубов не могло стать причиной трагедии. Как уточнил пресс-секретарь лечебного учреждения, двое выживших будут выписаны из учебно-исследовательской больницы Университета Аднана Мендереса, расположенной в городе Айдын на западе Турции, в понедельник.

Турецкая полиция и местная прокуратура начали расследование. Предварительные данные показали, что через несколько часов после процедуры отбеливания молодые люди гуляли и употребляли спиртные напитки. При этом медики предупреждали их о запрете на спиртное. В ходе расследования полиция арестовала двух человек. «Спасибо, ребята, за все добрые пожелания и сообщения. К счастью, я и Деклан в безопасности и снова встаем на ноги, но мысли и молитвы с семьей Моллой», - написал в своем Facebook один из пострадавших – Каллахан.

Ранее сообщалось о москвичке, заболевшей раком после установки брекетов. После ортодонтических процедур и ношения конструкций девушке потребовалась помощь хирургов: врачи диагностировали раковую опухоль во рту.