Два парня впали в кому и один умер после отбеливания зубов
Компания диджеев из северного Белфаста приехала в Турцию, чтобы отдохнуть и отбелить зубы в местной клинике. Друзья пробыли на курорте около десяти дней, когда им стало плохо после вечеринки в пятницу вечером. Первая скорая помощь прибыла на место происшествия в субботу через восемь минут после вызова. Моллой был найден мертвым в арендованной квартире, а друзья Каллаган и Карсон, отец двоих детей, впали в кому. Их госпитализировали, в воскресенье двое британцев очнулись, их лечение продолжается.
Pals who survived Turkey holiday tragedy weren't poisoned by teeth whitening https://t.co/sff7k1lgFJ pic.twitter.com/UOmeHFlHl1— Daily Mirror (@DailyMirror) October 7, 2020
Больница, принявшая всех троих, считает, что отбеливание зубов не могло стать причиной трагедии. Как уточнил пресс-секретарь лечебного учреждения, двое выживших будут выписаны из учебно-исследовательской больницы Университета Аднана Мендереса, расположенной в городе Айдын на западе Турции, в понедельник.
Турецкая полиция и местная прокуратура начали расследование. Предварительные данные показали, что через несколько часов после процедуры отбеливания молодые люди гуляли и употребляли спиртные напитки. При этом медики предупреждали их о запрете на спиртное. В ходе расследования полиция арестовала двух человек. «Спасибо, ребята, за все добрые пожелания и сообщения. К счастью, я и Деклан в безопасности и снова встаем на ноги, но мысли и молитвы с семьей Моллой», - написал в своем Facebook один из пострадавших – Каллахан.
Ранее сообщалось о москвичке, заболевшей раком после установки брекетов. После ортодонтических процедур и ношения конструкций девушке потребовалась помощь хирургов: врачи диагностировали раковую опухоль во рту.
Фото: Pexels.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!