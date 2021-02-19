Доктор Мясников развеял популярный миф об опасности кофе

По его словам, средняя норма кофе – 2-3 чашки в день. Исключением в этом случае становятся люди с заболеваниями печени. Им можно пить бодрящий напиток еще больше – четыре чашки в день. Все дело в том, что кофе благотворно сказывается на работе органа.

Мясников отметил, что кофе оказывает положительное влияние при таких заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона и остеопороз. Некоторые ученые приписывают ему и противораковые свойства. Кроме того, телеведущий опроверг слухи о вреде растворимого кофе.

Ранее исследователи проанализировали несколько научных работ, посвященных полезным свойствам любимого многими напитка. В одном из них говорилось, что действие кофе обусловлено влиянием на ферменты печени, что снижает накопление жира. Кроме того, кофе избавляет от токсичных веществ, провоцирующих развитие злокачественных тканей. По данным ученых, напиток увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.

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