Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности боли в горле

В эфире телеканала «Россия 1» он добавил, что воспаление горла из-за этой палочки лишает человека воздуха - перекрывает вход в горло. Это легко можно упустить из виду, так как он находится за языком. Симптомами можно считать появление сиплого голоса, выделение слюны. Про такого человека говорят «Голос, как горячей картошки съел».

Мясников подчеркнул, что нередко это состояние приводит к летальному исходу. Во всем мире от этого заболевания делают прививки. «У нас это не входит в список обязательных прививок», - напомнил врач.

Ранее врачи назвали привычки, провоцирующие возникновение онкологических заболеваний гортани, отказ от которых существенно снизит вероятность недуга. Один из главных факторов опасности, из-за которого вероятность онкологии горла возрастает в 3-4 раза, - курение. При этом имеет значение не только количество сигарет в день и сколько лет вы отдали вредной привычке.

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