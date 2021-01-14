Почему развивается рак гортани и как снизить риск его возникновения

При этом врачи напоминают, что существует ряд настораживающих признаков, свидетельствующих о начале патологического процесса, но начальном этапе на них мало кто обращает внимание. К предраковым состояниям относят хронические воспаления в гортани, образование в ней кист, фибром, папиллом и рубцов, а также наличие лейкоплпкии или лейкокертоза.

Также на ранних этапах рак горла проявляется першением, осиплостью голоса, постоянным кашлем и болезненностью в глотке, ощущением дискомфорта и инородного тела в ней. Со временем к данным симптомам могут добавиться повышенная утомляемость, слабость, сонливость и постоянное чувство усталости, неожиданное повышение температуры.

Фото: depositphotos

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