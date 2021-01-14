Почему развивается рак гортани и как снизить риск его возникновения
Как сообщает онлайн-издание «АиФ», один из главных факторов опасности, из-за которого вероятность онкологии горла возрастает в 3-4 раза, – курение. При этом имеет значение не только количество сигарет в день и сколько лет вы отдали вредной привычке. Провоцирует развитие заболевания и обычное жевание табака. Потому медики настоятельно рекомендуют бросить курить как можно быстрее. Не лишне будет отказаться или снизить употребление алкоголя. Кроме того, предрасположенность к раку горла может быть наследственной или его может вызвать вирус папилломы человека.
При этом врачи напоминают, что существует ряд настораживающих признаков, свидетельствующих о начале патологического процесса, но начальном этапе на них мало кто обращает внимание. К предраковым состояниям относят хронические воспаления в гортани, образование в ней кист, фибром, папиллом и рубцов, а также наличие лейкоплпкии или лейкокертоза.
Также на ранних этапах рак горла проявляется першением, осиплостью голоса, постоянным кашлем и болезненностью в глотке, ощущением дискомфорта и инородного тела в ней. Со временем к данным симптомам могут добавиться повышенная утомляемость, слабость, сонливость и постоянное чувство усталости, неожиданное повышение температуры.
Фото: depositphotos
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