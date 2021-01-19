Доктор Мясников перечислил основные причины возникновения рака
По словам специалиста, одним из основных факторов, провоцирующих онкологические заболевания, являются канцерогены. Среди самых опасных – табачный дым. «Это 40% всей онкологии, всех видов рака. Каждый второй получил рак от контакта с табаком», - объяснил специалист.
Мясников перечислил продукты, которые содержат в себе большое количество канцерогенов. К ним можно отнести шпроты и пережаренное растительное масло. При этом ученые признали соль «канцерогеном для рака желудка». Такие продукты как колбасы, бекон, сосиски, сардельки опасны еще больше, так как становятся причиной многих видов онкологии.
Мясников добавил, что алкоголь может провоцировать рак груди. Опасные вещества, способные вызвать рак, содержатся и в строительных материалах, таких как радон, свинец и различные разновидности лака.
Врач напомнил, что к онкологии приводят не только вредные вещества, но и инфекции, риск заболеть раком высок у людей с низкой физической активностью. К примеру, гепатиты B и C вызывают рак печени. Также вирус папилломы человека может быть причиной рака шейки матки, а хеликобактер пилори - рака желудка.
Ранее группа ученых из Германии, США и России пришли к выводу, что стресс, характеризующийся выбросом норадреналина, может спровоцировать развитие рака.
Фото: pexels.com
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