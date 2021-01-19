Доктор Мясников перечислил основные причины возникновения рака

По словам специалиста, одним из основных факторов, провоцирующих онкологические заболевания, являются канцерогены. Среди самых опасных – табачный дым. «Это 40% всей онкологии, всех видов рака. Каждый второй получил рак от контакта с табаком», - объяснил специалист.

Мясников перечислил продукты, которые содержат в себе большое количество канцерогенов. К ним можно отнести шпроты и пережаренное растительное масло. При этом ученые признали соль «канцерогеном для рака желудка». Такие продукты как колбасы, бекон, сосиски, сардельки опасны еще больше, так как становятся причиной многих видов онкологии.