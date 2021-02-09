Доктор Мясников перечислил главные признаки рака поджелудочной железы
Специалист объяснил, что существует три классических симптома заболевания. Это боль в желудке, желтуха и значительное похудение. Косвенными признаками данного заболевания считаются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.
Как передает телеканал «Россия-1», основной причиной появления этого вида онкологии врачи считают курение. При этом 20% случаев появления рака поджелудочной железы объясняют генетикой. Среди факторов риска избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, а также неправильное питание, пародонтит.
Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что у каждого в крови есть риски рака. Об этом свидетельствует масштабное исследование, через которое прошли полторы тысячи человек с разными группами крови.
Итак, обладатели первой группы подвержены риску рака толстого кишечника. Им регулярно, начиная с 40 лет, нужно делать колоноскопию. А если в семье были случаи онкологии, то анализ необходимо делать уже в 30 лет. Врачи также порекомендовали обладателям первой группы крови есть больше клетчатки, пить много воды и больше двигаться.
Фото: pixabay.com
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