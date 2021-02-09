Доктор Мясников перечислил главные признаки рака поджелудочной железы

Специалист объяснил, что существует три классических симптома заболевания. Это боль в желудке, желтуха и значительное похудение. Косвенными признаками данного заболевания считаются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.

Как передает телеканал «Россия-1», основной причиной появления этого вида онкологии врачи считают курение. При этом 20% случаев появления рака поджелудочной железы объясняют генетикой. Среди факторов риска избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, а также неправильное питание, пародонтит.