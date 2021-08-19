Доказано: вакцина не вредит беременным, их плоду и репродуктивной системе в целом

Специалист отмечает необходимость вакцинации абсолютно всем людям, не имеющим противопоказаний, и тем, кто планирует беременность и даже тем, кто уже вынашивает ребенка. Дело в том, что коронавирус коварен и последствия заболевания трудно предугадать. Как сообщает Лейла Адамян, заражение ковидом во время ожидания ребенка грозит неправильным развитием плода, произвольным прерыванием беременности, преждевременными родами, необходимостью кесарева сечения в связи с тяжелым состоянием матери.

«Нет ни одного аргумента, который бы нам сказал, что не надо вакцинировать женщину до беременности и во время беременности. Не влияет вакцинация на беременность, на плод. Более того, антитела проходят через плаценту. Не вирус, не вакцина, а антитела, тем самым предохраняют плод от коронавирусной инфекции», — заявила Лейла Адамян в эфире канала «Россия 24».

Кроме того, вакцинация необходима и для поддержания мужского здоровья. «Мы выяснили, что коронавирусная инфекция подавляет энергетический ресурс митохондрий, а это как бензин для клетки, для сперматозоидов, и снижает их подвижность», — рассказала Адамян. По ее словам, в результате болезни увеличивается вероятность возникновения проблем с зачатием. При этом вакцинация подобных изменений не вызвала, подчеркнула эксперт.

Также в ходе исследований не обнаружили негативного влияния на репродуктивную систему и специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России: «Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин». Об этом сообщили на сайте «Вести.ru».