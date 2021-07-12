Причины для медотвода, устойчивость к жаре и другие актуальные новости о COVID–19

«Как может повлиять жара, если вы стоите рядом с больным человеком, он покашлял. Ни солнце, ни жара в этом случае не влияют, потому что здоровый человек вдыхает эту аэрозоль, которая образовалась после кашля, и он заболевает», — сказал URA.RU руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

Также стало известно, что причинами медицинского отвода от вакцинации против коронавируса могут быть только тяжелая аллергическая реакция, например, отек Квинке или анафилактический шок, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. Пищевая аллергия на клубнику или мед и прочее не входит в список противопоказаний. А временно отсрочить прививку придется, если человек находится в фазе обострения хронических или острой фазе инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в «РБК».

Кроме того, власти Краснодарского края объявили на сайте местной администрации о том, что с 1 августа отелям разрешено размещать только привитых или имеющих противопоказания туристов. А тем, кто приехал на отдых не привитым придётся выбирать: сделать первый компонент вакцины в течение 3 дней после прибытия или получить штраф до 30 тысяч рублей.