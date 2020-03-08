24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк впервые рассказала о своем стрессе из-за страшной болезни матери

Беда пришла в семью вскоре после рождения дочери Анастасии и Петра Чернышева Милы. Все это время близкие актрисы не комментировали ситуацию, но просили, чтобы пресс оставила их в покое.

И теперь старшая дочь Заворотнюк — 24-летняя Анна нарушила молчание и впервые рассказала о том, какой стресс переживает из-за страшной болезни матери.

«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех. И я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — написала Анна.

В сториз дочери Анастасии Заворотнюк появился пост с надписью: «Скоро все будет хорошо».