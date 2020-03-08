24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк впервые рассказала о своем стрессе из-за страшной болезни матери
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Фото: Instagram
В последний год внимание поклонников звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк приковано к ее здоровью. Актриса с весны 2018-го не появлялась на публике, а не сколько месяцев назад стало известно, что она борется с опухолью мозга.
Беда пришла в семью вскоре после рождения дочери Анастасии и Петра Чернышева Милы. Все это время близкие актрисы не комментировали ситуацию, но просили, чтобы пресс оставила их в покое.
И теперь старшая дочь Заворотнюк — 24-летняя Анна нарушила молчание и впервые рассказала о том, какой стресс переживает из-за страшной болезни матери.
«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех. И я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — написала Анна.
В сториз дочери Анастасии Заворотнюк появился пост с надписью: «Скоро все будет хорошо».
Напомним, актриса долго лечилась за границей, после — в частной столичной клинике. Муж и другие члены семьи «прекрасной няни» тщательно оберегают ее покой. На днях появилась информация, что Анастасию Заворотнюк отправили лечиться в Италию, но подтверждения этой информации не было.
Все об Анастасии Заворотнюк и ее борьбе с болезнью читайте в новостях на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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