Диетолог рассказал о смертельной опасности сыра

По его словам, в сыре много полезных элементов, при непереносимости лактозы он может с легкостью заменить молоко. При этом продукт содержит в 3-5 раз больше калорий, чем в молоке, и в 5-6 раз больше белка. Несмотря на полезные свойства, в сыре может оказаться в десять раз больше насыщенного жира. Последнее эксперты со всего мира связывают с «болезнями цивилизации», в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как передает Sputnik, специалист советует есть данный продукт в небольших количествах. Следует выбирать низкокалорийные или твердые сорта сыра. Ими можно быстро насытиться. Диетолог подчеркнул, что при злоупотреблении сыром от него может появиться зависимость.