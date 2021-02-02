Диетолог рассказал о смертельной опасности сыра
По его словам, в сыре много полезных элементов, при непереносимости лактозы он может с легкостью заменить молоко. При этом продукт содержит в 3-5 раз больше калорий, чем в молоке, и в 5-6 раз больше белка. Несмотря на полезные свойства, в сыре может оказаться в десять раз больше насыщенного жира. Последнее эксперты со всего мира связывают с «болезнями цивилизации», в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как передает Sputnik, специалист советует есть данный продукт в небольших количествах. Следует выбирать низкокалорийные или твердые сорта сыра. Ими можно быстро насытиться. Диетолог подчеркнул, что при злоупотреблении сыром от него может появиться зависимость.
Ранее ученые университета Копенгагена (Дания) пришли к выводу, что сыры высокой жирности не только вкуснее диетических вариантов, но и полезнее. Члены первой группы должны были съедать в сутки по 80 граммов жирного сыра, второй — по 80 граммов сыра низкой жирности, третьей — вообще не есть сыр, а заменить его ломтиком хлеба с джемом.
Анализ крови показал, что вне зависимости от того, какой сыр употребляли участники (или не употребляли его вообще), существенной разницы в уровне «плохого» холестерина не обнаружено. Однако у тех, кто ел сыр нормальной жирности, отмечено повышение уровня «хорошего» холестерина. Получается, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно в том случае, если регулярно употреблять качественный сыр.
Фото: pexels.com
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