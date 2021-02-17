Диетолог назвала дешевый и полезный заменитель колбасы

Она подчеркнула, что все перечисленные продукты являются отличным источником белка. «Обязательно нужно смотреть состав. Естественно, в консервах должна содержаться рыба, соль и лук. Никакого сахара, реагентов и добавок Е в них не должно быть», - сказала она в эфире «Радио 1».

Но если вы все же не хотите отказываться от любимого продукта, то стоит научиться выбирать его правильно. Ранее эксперты из Роскачества рассказали, на какие критерии стоит обратить внимание, чтобы выбрать хорошую варено-копченую и сырокопченую колбасу, и как ее правильно хранить.

При выборе колбасных изделий обязательно надо обращать внимание на целостность ее оболочки, цвет и на стоимость. Оболочка обязательно должна быть сухая и чистая, на ней не должно быть повреждений и вздутий. Особенно важен этот факт для варено-копченых колбас и сервелата, так как нарушение ее целостности может привести к появлению плесени на продукте.

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