Россиянам рассказали, как выбрать хорошую колбасу к Новому году

Также представители ведомства рекомендуют обязательно внимательно изучать срез изделия перед покупкой – цвет переработанного мяса не должен быть заветренным или окисленным. Свежий продукт обычно от розового до темно-красного оттенка. Зернышки жира в колбасе должны быть белыми – если они желтые, значит, продукт либо просрочен, либо неправильно хранился. Кроме того, неплохо перед покупкой внимательно изучить состав продукта: в сервелат, согласно ГОСТу, входят измельченная нежирная свинина, говядина, свиная грудка, а также специи – соль, перец, мускатный орех, сахар. Допустимы и пищевые добавки типа фиксатора окраски, но только если они указаны на упаковке. А вот наличие ароматизаторов, стабилизаторов, усилителей вкуса говорит о том, что колбасное изделие не соответствует госстандартам и изготовлено по ТУ. Но даже изготовление по техническим условиям обязывает производителя указывать все консерванты на этикетке.

Цена – еще один критерий, на который обязательно надо обращать внимание. Колбаса с хорошим составом, изготовленная по ГОСТу, не может стоить дешево.

Эксперты также напомнили, что все колбасы надо обязательно хранить в холодильнике при температуре от 0 до +6 градусов и не более месяца. Если же вы решите заморозить продукт, то срок его «жизни» увеличится до 90 суток.

Фото: vostock-photo

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