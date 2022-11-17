Хурма: чем опасна и кому она противопоказана?

Совсем скоро наступит время, когда хурма будет в холодильнике у каждого любителя этого сладкого фрукта. Сам продукт обладает полезными свойствами. Так, например, в хурме содержится большое количество витамина С, который помогает защититься от простудных заболеваний. Также в ней много клетчатки, поэтому, употребляя фрукт, вы можете снизить уровень холестерина в крови. Особенно это актуально для тех, кто предпочитает тяжелые и жирные блюда. Тем не менее врачи не всем советуют включать хурму в свой рацион. И вот почему.

Продукт содержит легкоусвояемые сахара, поэтому он может быть крайне опасным для тех, кто болен диабетом. Кроме того, есть и еще одна группа людей, которым нельзя хурму. Если вы знаете, что у вас проблемы с проходимостью кишечника, то лучше отказаться от этого фрукта.

Диетолог Анжелика Дюваль обратила наше внимание и на то, что хурма не со всеми продуктами сочетается. Речь идёт про молоко и холодную воду. «Может быть сильнейшее несварение», – резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось о том, почему в осенний период мы испытываем упадок сил. Подробности читайте в этой статье.