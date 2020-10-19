Девушка разозлила пользователей, опубликовав фотографии до и после анорексии

«Это одно из самых вдохновляющих сообщений, которые я видел. Отличная работа! Я даже не могу представить себе, сколько сил и храбрости потребовалось, чтобы опубликовать фото», - оставили комментарии под постом девушки. «Я так горжусь тобой. Ты заслуживаешь, чтобы чувствовать себя хорошо. Ты такая сильная», - поддержали девушку. Однако пользователям не понравилось то, что девушка не стала предупреждать об опасности анорексии. «Пожалуйста, для здоровья и безопасности людей включите триггерное предупреждение», - попросили юзеры.

Ранее ученые установили, что в развитии анорексии виновны не только проблемы психики, но и генетические мутации. Анорексия рассматривается как серьезное психическое заболевание. Но недавние исследования врачей Королевского колледжа Лондона показали, что изменения в ДНК некоторых людей облегчают им голодание, а значит, создают базу для развития анорексии. Благотворительная организация по борьбе с расстройствами пищевого поведения оценила эти результаты как новаторские.