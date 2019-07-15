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В развитии анорексии виновны не только проблемы психики, но и генетические мутации

Оказалось, корни проблемы лежат не только «в голове».

Согласно международному исследованию, происхождение нервной анорексии — расстройства пищевого поведения — зависит не только от особенностей психики, но и от физиологических причин, сообщает британское издание BBC News.

Анорексия рассматривается как серьезное психическое заболевание. Но недавние исследования врачей Королевского колледжа Лондона показали, что изменения в ДНК некоторых людей облегчают им голодание, а значит, создают базу для развития анорексии. Благотворительная организация по борьбе с расстройствами пищевого поведения оценила эти результаты как новаторские.

Что такое анорексия?

Это расстройство пищевого поведения, при котором люди экстремально худеют за счет отказа от пищи и иногда чрезмерных тренировок. Люди с анорексией часто имеют искаженное представление о себе и могут чувствовать себя толстыми, даже если у них недостаточный вес. Чаще всего это состояние встречается у молодых женщин, но может затронуть любого человека любого возраста или пола. В долгосрочной перспективе анорексия может привести к повреждению мышц, костей, сердца, фертильности и может привести к летальному исходу.

Что показало исследование

Ученые обследовали ДНК 16 992 человек с анорексией и 55 525 человек без заболевания из 17 стран. Они обнаружили мутации в кодах, которые контролируют обмен веществ, особенно в тех, которые связаны с уровнем сахара в крови и жира в организме.

Исследователи из Университета Кинга и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл говорят, что анорексию теперь следует рассматривать как «метабипсихиатрическое расстройство», поскольку это болезнь ума и тела.

Ученые подозревают, что мутации позволяют людям голодать дольше. Когда большинство людей худеют, в организме появляются сигналы, которые тормозят процесс, стимулируя аппетит. Но у людей с анорексией, возможно, отсутствуют такие охранительные сигналы.

Знание, что анорексия — это сочетание физической и психической предрасположенности, может убедить пациентов пройти лечение, считают врачи.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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