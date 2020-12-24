passion.ru

Девочка двух лет чуть не умерла от менингита

Двухлетняя девочка Элла-Рэй Раунс чуть не умерла от менингита, вызвавшего часовой припадок, пишет Daily Star.

Малышка родилась с хромосомным заболеванием и синдромом Денди-Уокера, при котором часть мозга не формируется должным образом. Ее семья из Сканторпа в Линкольншире последние шесть недель нервно ждала лечения. «Ее иммунная система была уничтожена из-за шести недель приема антибиотиков, поэтому какое-то время она простужалась и ей диагностировали менингит», — рассказала ее мать Ники Браун.

Ребенка дважды приходилось реанимировать, пациентке установили шунт для слива жидкости из головы. «Врачи не знают, почему она подцепила это, несмотря на то, что ей делали прививки в младенчестве, — уточнила Ники. — Обычно она идеальный ребенок, всегда смеется и хихикает, поэтому было грустно видеть ее такой».

Недавно девочку выписали из больницы на Рождество. «Мы надеемся, что болезнь пройдет без осложнений», — объяснила мать.

Ранее девятилетняя девочка Элла Кисси-Дебра стала первым человеком в Великобритании, погибшим от загрязнения воздуха. Малышка скончалась еще в 2013 году, с момента смерти эксперты провели несколько исследований, выводы которых 16 декабря огласил коронер Южного Лондона.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!