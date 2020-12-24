Девочка двух лет чуть не умерла от менингита
Малышка родилась с хромосомным заболеванием и синдромом Денди-Уокера, при котором часть мозга не формируется должным образом. Ее семья из Сканторпа в Линкольншире последние шесть недель нервно ждала лечения. «Ее иммунная система была уничтожена из-за шести недель приема антибиотиков, поэтому какое-то время она простужалась и ей диагностировали менингит», — рассказала ее мать Ники Браун.
Girl, 2, reunited with family for Xmas after meningitis caused hour-long seizure https://t.co/p5snhFpl45— Daily Star (@dailystar) December 24, 2020
Ребенка дважды приходилось реанимировать, пациентке установили шунт для слива жидкости из головы. «Врачи не знают, почему она подцепила это, несмотря на то, что ей делали прививки в младенчестве, — уточнила Ники. — Обычно она идеальный ребенок, всегда смеется и хихикает, поэтому было грустно видеть ее такой».
Недавно девочку выписали из больницы на Рождество. «Мы надеемся, что болезнь пройдет без осложнений», — объяснила мать.
Ранее девятилетняя девочка Элла Кисси-Дебра стала первым человеком в Великобритании, погибшим от загрязнения воздуха. Малышка скончалась еще в 2013 году, с момента смерти эксперты провели несколько исследований, выводы которых 16 декабря огласил коронер Южного Лондона.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!