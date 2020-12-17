Девятилетняя девочка умерла от загрязнения воздуха

Британка жила в 25 метрах от Саут-Серкулар-Роуд в Льюишеме на юго-востоке Лондона — одной из самых оживленных улиц столицы. В 2018 году ученые установили, что в течение трех лет уровень загрязнения воздуха там регулярно превышал допустимые показатели. Это и стало причиной гибели Эллы.

Кисси-Дебру признали первой жертвой загрязнения воздуха в стране. Плохая экология стала катализатором развития астмы у Эллы. По словам экспертов, во время болезни в период с 2010 по 2013 год «она подверглась воздействию диоксида азота и твердых частиц, уровень которых превышал все нормы Всемирной организации здравоохранения». Среди других причин гибели в отчете указаны также острая дыхательная недостаточность и сильный приступ астмы.