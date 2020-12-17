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Девятилетняя девочка умерла от загрязнения воздуха

Девятилетняя девочка Элла Кисси-Дебра стала первым человеком в Великобритании, погибшим от загрязнения воздуха, пишет Metro.

Малышка скончалась еще в 2013 году, с момента смерти эксперты провели несколько исследований, выводы которых 16 декабря огласил коронер Южного Лондона. Как пишет издание, девочка страдала от частых приступов, у нее была астма. До своей смерти она около 30 раз оказывалась в больнице.

Когда пациентке исполнилось шесть лет, врачи поместили ее в трехдневную искусственную кому. К лету 2012 года Элла не могла передвигаться самостоятельно, медики признали ее инвалидом.

Британка жила в 25 метрах от Саут-Серкулар-Роуд в Льюишеме на юго-востоке Лондона — одной из самых оживленных улиц столицы. В 2018 году ученые установили, что в течение трех лет уровень загрязнения воздуха там регулярно превышал допустимые показатели. Это и стало причиной гибели Эллы.

Кисси-Дебру признали первой жертвой загрязнения воздуха в стране. Плохая экология стала катализатором развития астмы у Эллы. По словам экспертов, во время болезни в период с 2010 по 2013 год «она подверглась воздействию диоксида азота и твердых частиц, уровень которых превышал все нормы Всемирной организации здравоохранения». Среди других причин гибели в отчете указаны также острая дыхательная недостаточность и сильный приступ астмы.

Фото: pixabay.com

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