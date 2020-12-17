Девятилетняя девочка умерла от загрязнения воздуха
Малышка скончалась еще в 2013 году, с момента смерти эксперты провели несколько исследований, выводы которых 16 декабря огласил коронер Южного Лондона. Как пишет издание, девочка страдала от частых приступов, у нее была астма. До своей смерти она около 30 раз оказывалась в больнице.
BREAKING: Girl who died from asthma attack becomes first official victim of air pollution https://t.co/f99za64tEB— Metro (@MetroUK) December 16, 2020
Когда пациентке исполнилось шесть лет, врачи поместили ее в трехдневную искусственную кому. К лету 2012 года Элла не могла передвигаться самостоятельно, медики признали ее инвалидом.
Британка жила в 25 метрах от Саут-Серкулар-Роуд в Льюишеме на юго-востоке Лондона — одной из самых оживленных улиц столицы. В 2018 году ученые установили, что в течение трех лет уровень загрязнения воздуха там регулярно превышал допустимые показатели. Это и стало причиной гибели Эллы.
Кисси-Дебру признали первой жертвой загрязнения воздуха в стране. Плохая экология стала катализатором развития астмы у Эллы. По словам экспертов, во время болезни в период с 2010 по 2013 год «она подверглась воздействию диоксида азота и твердых частиц, уровень которых превышал все нормы Всемирной организации здравоохранения». Среди других причин гибели в отчете указаны также острая дыхательная недостаточность и сильный приступ астмы.
Фото: pixabay.com
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