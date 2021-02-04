Дерматолог назвала болезни, возникающие из-за сухости кожи
По ее словам, эти состояния вызывают серьезные проблемы у пациентов. У них появляются высыпания на теле, которые сопровождаются зудом. Все это может стать причиной бессонницы, неврозов, депрессии.
Она рекомендовала обладателям кожи, склонной к сухости, пользоваться специальной косметикой. Средства надо наносить каждый день после душа или 2-3 раза в неделю, при этом не забывать отслеживать уровень комфорта. Как передает «Пятый канал», запас воды в организме нужно восполнять. Использование лечебных средств способствует более легкому течению кожных заболеваний. Кроме того, снижается риск их обострения осенью и зимой. Если справиться с сухостью не удается и есть симптомы дерматологических заболеваний, надо сразу обратиться к врачу.
Ранее были названы продукты, которые помогут справиться с сухостью, воспалениями и другими проблемами с кожей.
Специалисты рекомендуют включить в свой рацион мед, который благотворно сказывается на заживлении ран и обладает бактерицидным действием. Его, кстати, можно не только употреблять внутрь, но и наносить непосредственно на порезы и воспаления. Также стоит присмотреться к куркуме. Она обладает сильным противовоспалительным и антимикробным свойствами и служит отличным натуральным средством для терапии кожных заболеваний, включая экзему и акне.
Фото: pexels.com
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