Дерматолог назвала болезни, возникающие из-за сухости кожи

По ее словам, эти состояния вызывают серьезные проблемы у пациентов. У них появляются высыпания на теле, которые сопровождаются зудом. Все это может стать причиной бессонницы, неврозов, депрессии.

Она рекомендовала обладателям кожи, склонной к сухости, пользоваться специальной косметикой. Средства надо наносить каждый день после душа или 2-3 раза в неделю, при этом не забывать отслеживать уровень комфорта. Как передает «Пятый канал», запас воды в организме нужно восполнять. Использование лечебных средств способствует более легкому течению кожных заболеваний. Кроме того, снижается риск их обострения осенью и зимой. Если справиться с сухостью не удается и есть симптомы дерматологических заболеваний, надо сразу обратиться к врачу.