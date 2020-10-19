Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 16 тысячам: как ужесточат меры безопасности

В связи со стабильно ухудшающейся эпидемиологической обстановкой власти Москвы и Московской области вводят новые ограничения и ужесточают контроль за уже действующими мерами безопасности. Так, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что хоть и комендантский час пока не рассматривается, полный запрет на въезд в город и закрытие предприятий на карантин также считаются неприемлемыми, но пожилые люди старше 65 должны оставаться дома и передвигаться исключительно по своему району, студенты и школьники старших классов переведены на дистанционную форму обучения, детские сады остаются закрытыми, компании обязали перевести часть сотрудников на удаленку – все эти меры анонсированы давно, однако усиливается контроль за их выполнением. Также в бары и ночные клубы теперь можно попасть только по системе QR-кодов. Если она заработает и покажет свою эффективность, как сообщают «Ведомости», велика вероятность, что к системе обяжут присоединиться рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины, а также госучреждения.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 21 октября запретил проведение любых массовых спортивных мероприятий и ограничил работу некоторых учреждений культуры. Кроме того, вновь закрываются музеи, а проведение масштабных праздничных мероприятий, юбилеев и свадеб настоятельно рекомендуется либо отменить, либо минимизировать количество гостей. Кстати, в мире дела обстоят не многим лучше, чем в России: на сегодняшний день зафиксировано почти 40 миллионов инфицированных.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!