Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 2 миллионам: Россия – на 15 месте
Как сообщает российское информационное агентство «Интерфакс», по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом по-прежнему лидируют США, где зафиксировано почти 600 тысяч инфицированных и 23 649 смертей. На втором месте расположилась Испания, где гораздо меньше зараженных (171 тысяча), но в процентном соотношении намного больше случаев с летальным исходом. На третьем – Италия со 160 тысячами заболевших и 20,5 тысячами скончавшихся. Общее количество летальных исходов в мире составило около 120 тысяч человек, выздоровели около полмиллиона.
По последним данным оперативного штаба России, в 82 регионах нашей страны на 14 апреля зафиксировано 21 102 случая заражения COVID-19, из них 2774 случая – за последние сутки. Лидируют по числу заболевших Москва и Московская область. Количество летальных исходов возросло до 170. Таким образом, Россия расположилась на 15 месте в печальном рейтинге распространения пандемии коронавируса.
Редакция Passion.ru еще раз напоминает вам о том, что в Москве и Московской области с 15 апреля 2020 года начинают действовать цифровые пропуска для выхода из дома, а также призывает вас беречь себя и своих близких. Оставайтесь дома и будьте здоровы!
Фото: pixabay
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