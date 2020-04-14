Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 2 миллионам: Россия – на 15 месте

По последним данным оперативного штаба России, в 82 регионах нашей страны на 14 апреля зафиксировано 21 102 случая заражения COVID-19, из них 2774 случая – за последние сутки. Лидируют по числу заболевших Москва и Московская область. Количество летальных исходов возросло до 170. Таким образом, Россия расположилась на 15 месте в печальном рейтинге распространения пандемии коронавируса.

Редакция Passion.ru еще раз напоминает вам о том, что в Москве и Московской области с 15 апреля 2020 года начинают действовать цифровые пропуска для выхода из дома, а также призывает вас беречь себя и своих близких. Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Фото: pixabay

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